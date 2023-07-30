محمد عبد السلام: برنامج لتطوير صناعة الملابس بالتعاون مع وزارة التخطيط وجامعة النيل

نظمت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، ورشة عمل عن تأهيل وتطوير عمليات التصدير داخل مصانع الملابس بمحافظة الإسكندرية وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط وجامعة النيل وشارك فيها ما يقرب من 50 مصنعا.



وصرح الدكتور محمد عبد السلام رئيس الغرفة بأن تنظيم فرع الغرفة الدائم بالعامرية للورشة يأتي في إطار جهود الغرفة لتطبيق برنامج تطوير الصناعة والمقدم من مركز تنمية سلاسل القيمة المضافة ويستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة طبقا لتعريف البنك المركزي بغرض تطويرها في عدة مجالات لفتح أسواق تصديرية جديدة وتوفير عملات أجنبية حيث إن المنتج المصري أمامه فرص وأسواق جديدة.



وأضاف أن البرنامج مجاني وينقسم إلى مرحلتين المرحلة الأولى هي مرحلة تدريبات تعريفية للشركات وتقدم لكافة الشركات مهما كان حجمها في موضوعات التسويق الرقمي وأهمية الموقع الإلكتروني ومحو الأمية البنكية.



أما المرحلة الثانية فتستمر لفترة من ٧ إلى ٩ أشهر فتشمل تقييم الوضع الحالي للشركة في مجالات نماذج العمل و التواجد الرقمي والموقع الإلكتروني و التسويق الرقمي والجاهزية للتصدير والتأهيل الفني.