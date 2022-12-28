محمد عبد الرحمن يلتقي غادة عادل في فيلم البطة الصفرا للمرة الرابعة

يلتقي نجم مسرح مصر محمد عبد الرحمن الشهير بـ “توتا” في الوسط الفني للمرة الرابعة مع النجمة غادة عادل في الفيلم السينمائي الجديد “البطة الصفرا” ، الذي يتم تصويره حاليا في العديد من الأماكن بالقاهرة استعدادا لطرحه بالسينمات في العام الجديد 2023.

فيلم “البطة الصفرا” قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومدير التصوير أحمد عبد القادر، ومهندسة الديكور مروة عامر، ومهندس صوت زياد عزت، واستايلست نيرة دهشورى، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك فيه كوكبة من الفنانين منهم محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبد الله، سامي مغاوري وعمرو رمزي.

حرص فريق عمل الفيلم على الاحتفال بعيد ميلاد غادة عادل وسط أجواء من السعادة في كواليس التصوير.

والتقى الثنائي عبد الرحمن وغادة عادل في فيلم “الخطة العايمة” بالإضافة أنهما تعاونا في مسرحيتين هما “في نص الليل” عام 2021 بمشاركة حسن الرداد وريم مصطفى، ومسرحية “فرصة سعيدة” هذا العام بمشاركة شريف سلامة.