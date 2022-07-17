محمد عبد الرحمن يرد على أنباء فقدانه النطق

رد الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ”توتا” – أحد أبطال “مسرح مصر” – على أنباء فقدانه النطق بعد إجرائه عملية جراحية في القلب مؤخرا، مشيرا إلى أنها شائعات غير سليمة تماما وأنه يقضي حاليا فترة نقاهة في منزله بعد نجاح العملية الجراحية .



وقال عبد الرحمن عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إنه بخير وصحته جيدة ولا صحة لأي أخبار انتشرت على مواقع إلكترونية معينة الساعات الماضية .

وطالب جمهوره ومحبيه في مصر والوطن العربي بالدعاء له حتى يتماثل للشفاء التام، مؤكدا أن سبب هذه الشائعات أنه أجرى عملية كبيرة في القلب، وذلك يتطلب وقتا معينا ليعود لحالته الصحية بشكل أفضل ، موضحا أن دعوات الجمهور له ومساندته في محنته أكسبته طاقة إيجابية كبيرة.