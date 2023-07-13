محمد عبد الرحمن : لا تشغلني منافسة أحد وأحفز زملائي دائما

أكد الفنان محمد عبد الرحمن أن مشاركته في فيلم “البعبع” مع النجم أمير كرارة مؤخرًا جاءت وسط منافسة ساخنة مع أفلام سينمائية أخرى مثل “بيت الروبي” لكريم عبد العزيز، و”مستر إكس وتاج” للنجم تامر حسني، وأنه دائمًا ما يتمنى النجاح والتوفيق لكل الأفلام التي تُنافس في دُور العرض السينمائي، ويؤكد أنه لا يشغل باله بالمنافسة؛ لإيمانه الشديد بأن كلًّا منا له رزق مكتوب، وسيحصل عليه مهما كان الأمر، ولهذا لا يشعر بالقلق تجاه ما يحدث في حياته ويترك الأمور دائمًا لله.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أنه حينما عرض عليه الفيلم السينمائي “الدعوة عامة” الذي شارك في بطولته بجانب أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد، كان يعمل على تحفيزهم وإمدادهم بالحماس، قائلًا “أنا كنت متصدّر وقتها، والفيلم ده كان في وشي”.

يُذكر أن محمد عبد الرحمن شارك في بطولة فيلم “البعبع” مع النجم أمير كرارة، والنجمة ياسمين صبري، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي، وتخطّت إيراداته 34 مليون جنيه خلال أسبوعين منذ انطلاق عرضه بالسينما.