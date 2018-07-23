محمد عبده يفتتح حفلات صيف أبها ويشجع السياحة الداخلية

أحمد حمديأدى المطرب محمد عبده وسلطن في روائعه من الماضي الجميل والحاضر المستمر، في افتتاح "حفلات صيف أبها"، فجاء الانسجام واضحا مع أغانيه التي تفاعل معها جمهور"مسرح المفتاحة"، أمثال: "صوتك يناديني، مذهلة، مين يقول الزين رائعة الامير خالد الفيصل، جرح العيون، وغيرها.." ولأن "فنان العرب" صاحب مشوار م

أحمد حمدي

أدى المطرب محمد عبده وسلطن في روائعه من الماضي الجميل والحاضر المستمر، في افتتاح “حفلات صيف أبها”، فجاء الانسجام واضحا مع أغانيه التي تفاعل معها جمهور”مسرح المفتاحة”، أمثال: “صوتك يناديني، مذهلة، مين يقول الزين رائعة الامير خالد الفيصل، جرح العيون، وغيرها..” ولأن “فنان العرب” صاحب مشوار من الحب والتقدير والاحترام.

نفذت تذاكر حفله بالكامل، ولقد سيطر الإتقان على الحفل، فالفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، كانت بمنتهى الإتقان والروعة. ولم يترك موسيقى نوتة إلا وكان حاضراً لها، وكان أبو عبدالرحمن متمكنا بكل ما للكلمة من معاني على فرقته وموسيقاه واغانيه وجمهوره، فجاء صوت الفنان المخضرم، بحرفية وإحساس ولا أحلى، ليثبت “فنان العرب” بدون أدنى شك، أنه مطرب كبير، ما زال يربط الجيل الشاب بالزمن الجميل والعصر الذهبي للغناء.

وفي ختام الحفل، صرّح محمد عبده انطلاقا من حبه لوطنه، داعيا الى تشجيع السياحة الداخلية، ومبديا رضاه عن الحفل، قائلا:”سعدت بوجودي معاكم في حفلات الصيف على “مسرح المفتاحة” في مدينة أبها الحبيبة.. مصيفنا الجميل، وأرجو بأن يكون هناك نصيب لكل سعودي وزائر.. يأتي ويشوف الإنجازات العظيمة، ويستمتع بالجو الجميل الذي يتمتع به هذا المصيف”.

أما الحفل الثاني، فجاء نسائي بامتياز.. غناء ونجوما وحضورا، إذ جمع المطربتان.. هند البحرينية ووعد السعودية، اللتان اثنيتا على جمالية الحفل والمسرح ومصيف أبها، وشكرتا “روتانا” ورئيسها التنفيذي الأستاذ سالم الهندي على الجهود المبذولة من جانبه، وتوجيهاته لطاقمه في الحفلات التي تشهدها المدن السعودية. فالمطربة هند التي بدأت الحفل فوجئت أن برنامج أغانيها انتهى بينما يرفض الجمهور مغادرتها، وأمام هذا كشفت هند :”إضطريت حينا أن أغني أغاني مسموعة علشان نواصل الحماس إللي ولا أروع”.

في أول حفل نسائي لـ”روتانا” في أبها، ختمت المطربة وعد حفلها الذي بدأته هند، وبذلك تعدّ وعد أول فنانة سعودية تغني على مسرح “المفتاحة” في أبها.

وكانت لفتة جميلة منها أن كرّمت مواطنتها الراحلة عتاب، لتعلن وعد :” لزاما عليّ من باب الوفاء والتقدير ان أكّرم عتاب، لاني لو لم أكرمها فهذا معناه ما فيني خير … بس أنا والحمدلله فيني خير، وروتانا ما قصّرت” وكان أن غنت هنا وعد، رائعة عتاب الشهيرة “جاني الأسمر”، كما قدمت باقة من أجمل أغانيها وبعد انتهاء الحفل صرّحت وعد ممتدحة السماح للمطربات بالغناء في السعودية قائلة :”يا حظنا بالقرارات اللي صارت، فالنظرة الجديدة ممثلة في خطوة 2030 أعتقد أنها دعمتنا نحن الجيل القديم، كذلك أنتم كجيل جديد يا حظكم فيها”.