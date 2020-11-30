اقتصاد وأسواق

محمد عبدالعاطي : تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة وحلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة

في اطار متابعة مشروعات وأعمال الوزارة الاجتماع الدوري للقيادات
مدحت إسماعيل 5:54 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20 5:54 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

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استعرض محمد عبد العاطى ، وزير الموارد المائية والري ، الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة ، والذى يهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى.

جاء ذلك خلال عقد الدكتور محمد عبد العاطى ، وزير الموارد المائية والرى ، الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة، وذلك فى إطار متابعة مشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وشدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية ، مع الاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى تتخذ كافة الاجراءات اللازمة للإنتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع نظراً لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

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الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” فى جميع مبانى الوزارة

ووجه الدكتور عبد العاطي بالإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بإعتباره أحد أهم أولويات العمل بالوزارة خلال المرحلة المقبلة ، موضحاً أهمية هذا المشروع فى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين ، مع التأكيد على أن تكون أولوية أعمال تأهيل الترع متزامنة مع تحويل الزمام الواقع عليها للري الحديث بما يسمح بترشيد استهلاك المياه بالطريقة المثلى.

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جاهزية جميع مخرات السيول ومنشآت الحماية لمواجهة موسم الأمطار والسيول

وأشار الدكتور عبد العاطى لصدور الموافقة على ضمانة وزارة المالية للبنك المركزي المصري للسماح للبنك الزراعي المصري بتمويل تحديث نظم وأساليب الري للتحول من الري بالغمر الى الري الحديث وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد 5% سنوياً.

ووجه الدكتور عبد العاطى على ضرورة متابعة جاهزية جميع مخرات السيول ومنشآت الحماية وقطاعات وجسور المصارف وكافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة لمواجهة موسم الأمطار والسيول وتجنباً لحدوث أي أزمات أو إزدحامات فى المجاري المائية ، موضحاً أنه تم خلال الفترة الماضية تأهيل وتعلية جسور مصرف بحر البقر بشرق الدلتا لضمان جاهزية المصرف لإستقبال أى كميات من المياه بدون حدوث أى إزدحامات أو مشاكل.

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قرب الانتهاء من إعداد المنظومة الإلكترونية لإدارة المخازن

واستعرض الدكتور عبد العاطى موقف مشروع مصرف بحر البقر  بشرق الدلتا والجاري تنفيذه حالياً بتكلفة قدرها 14,2 مليار جنيه لمعالجة حوالي (1,7 مليار م3/سنة) من مياه الصرف الزراعي لتحسين البيئة وسد الفجوة المائية ، كما إستعرض موقف الدراسة التى تقوم وزارة الموارد المائية والرى بإعدادها حالياً للاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف العموم وغرب النوبارية والقلعة والخيرى فى غرب الدلتا على غرار ما يتم تنفيذه حالياً فى مصرف بحر البقر لمجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.

كما أشار الدكتور عبد العاطى لقرب الانتهاء من إعداد المنظومة الاليكترونية لإدارة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة وذلك فى اطار مجهودات الوزارة للتحول الرقمى.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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