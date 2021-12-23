اقتصاد وأسواق

محمد عبدالسلام رئيسا لغرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات

يتشكل مجالس إدارات الغرف الصناعية من 15 عضوا
محمد ريحان 4:04 م, الخميس, 23 ديسمبر 21 4:04 م, الخميس, 23 ديسمبر 21

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عقد مجلس ادارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية بتشكيله الجديد، جلسة إجرائية اليوم الخميس، لانتخاب رئيس الغرفة والوكيلين وأعضاء هيئة المكتب الغرفة وممثلاً عنها بمجلس إدارة الاتحاد لدورة 2021-2025.

وأسفرت الانتخابات عن فوز بالتزكية كل من الدكتور محمد عبدالسلام بمنصب رئيس مجلس ادارة الغرفة، والمهندس محمد الصياد وحمدي الطباخ كوكيلين للغرفة، ومحمد قاسم ممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، وبهية نظيم والأستاذ احمد فوزي أعضاء هيئة المكتب.

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ووفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد رقم 70 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، يتشكل مجالس إدارات الغرف الصناعية من 15 عضوا، يتم انتخاب 12 عضوا عن طريق الاقتراع ، فيما تعين وزيرة التجارة والصناعة 3 اعضاء أخرين.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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