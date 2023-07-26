محمد عبدالرحمن يروج لفيلم البطة الصفرا قبل طرحه بالسينمات

قام الفنان محمد عبد الرحمن بالترويج للفيلم السينمائي الجديد ” البطة الصفرا” ، الذي يقوم ببطولته الفترة المقبلة مع النجمة غادة عادل ، وذلك عبر حسابه الرسمي ” انستجرام” .

ويقدم محمد عبد الرحمن في الفيلم الجديد ” شخصية مختلفة لم يقدمها سابقا، وهي دكتور جامعي ” أحمد وفيق” ويواجه العديد من المصاعب في حياته لانغلاقه على نفسه ومشاركته لاحدى العصابات .

ويشارك محمد عبد الرحمن توتا في فيلمين معروضين في السينمات حالياً الأول هو “البعبع” مع أمير كرارة وياسمين صبرى وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و”بيت الروبى” الذى يظهر فيه كضيف شرف خلال 3 مشاهد مع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى.

فيلم “البطة الصفرا” بطولة محمد عبد الرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصارويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني لمحمد عبد الرحمن مع النجمة غادة عادل بعد فيلم “الخطة العايمة”، والرابع بوجه عام بعد مسرحيتي “في نص الليل” و”فرصة سعيدة”.