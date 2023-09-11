محمد عباس حلمي: مطار برنيس مفتوح أمام شركات الطيران الراغبة في تشغيل الرحلات

قال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، إن مطار برنيس الدولي مستعد لاستقبال جميع رحلات الطيران المنتظم والعارض ومفتوح، أمام شركات الطيران الراغبة في تشغيل رحلات جوية إليه دون أي معوقات.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي والمنعقد حاليًا علي هامش جلسة تشاورية حول مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي، أن مطار برنيس يقع في جنوب مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، ويسع 600 راكب في الساعة.

ولفت إلى أن مطار برنيس جاهز لاستقبال الرحلات السياحية الدولية القادمة لمحافظة البحر الأحمر، ويسهل ربط القاهرة بمدن الجنوب خاصة مدينتى حلايب وشلاتين، كما يعزز من زيادة حركة السياحية بمحافظات البحر الأحمر النائية مثل مرسى علم.

يشار إلى أن مطار برنيس الدولى صمم وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية فى مجال المطارات، إذ يقع في جنوب مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، وبلغت تكلفة المطار حوالى 2.3 مليار جنيه.

ويتكون من ممر بطول 3650 متراً، وعرض 60 متراً، وترمك مدنى يسع نحو 8 طائرات، وصالة ركاب بسعة 600 راكب فى الساعة، وبرج للمراقبة بارتفاع 58 متراً و47 منشأ فنيًّا واداريًّا وخدميًّا، ويحتوى المطار على ممر يتخطى حاجز الـ 3.5 كيلو متر.