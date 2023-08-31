محمد عامر: افتتاح محطة قطارات «مجمع السكك الحديدية» في احتفالات أكتوبر

قال المهندس محمد عامر رئيس هيئة سكك حديد مصر، إنه سيتم اقتتاح محطة قطارات صعيد مصر المعروفة بـ«مجمع السكك الحديدية» بأرض بشتيل بمحافظة الجيزة، خلال احتفالات أكتوبر المقبل.

جاءت تصريحات رئيس الهيئة علي هامش جولة قام بها اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه تم توفير جميع وسائل النقل الأخرى.

يشار إلى أن إجمالي مساحة المحطة يبلغ 239 ألف متر مربع تقريبًا، أي ما يعادل 57 فدانا، يشمل المشروع المبنى الرئيسي على مساحة 31 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة بنائية 112 ألف، وملحقات المحطة من مبان خدمية وورش صيانة وأرصفة.

وكذلك خطوط سكك حديدية على مساحة 164 ألف متر مربع، وعمارات استثمارية على مساحة 44 ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميا.