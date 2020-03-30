محمد عادل : مستمر في تصوير مسلسلاتي الرمضانية واتخذنا احتياطات «كورونا»

قال إنه لم يصدر قرار حتى الآن بوقف أي مسلسل فيهم بسبب أزمة فيروس كورونا

كشف الفنان محمد عادل في تصريحات لـ”المال” أنه لايزال حتى الآن مستمرا في تصوير مشاهده في المسلسلات التي يشارك في بطولتها في شهر رمضان المقبل.

وتابع أنه لم يصدر قرار حتى الآن بوقف أي مسلسل فيهم بسبب أزمة فيروس كورونا ، لكن مع اتخاذ جميع العاملين في المسلسلات كل الاجراءات الاحترازية الوقائية ضد هذا الفيروس الخطير .

ولفت محمد عادل إلى أنه يشارك في بطولة 3 مسلسلات في الشهر الكريم، أولهم مسلسل حب عمري ويشارك فيه الفنانون هيثم شاكر ومنة فضالي ومي الغيطي، بالإضافة لمشاركته في بطولة مسلسل جمع سالم مع الفنانة زينة والفنانة دلال عبد العزيز ومحمد شاهين أيضا.

وأضاف أنه يشارك أيضا في مسلسل ثالث في شهر رمضان ، ليالينا تاليف احمد عبد الفتاح واخراج احمد صالح وانتاج تامر مرسي .