محمد طارق: الاستدامة لم تعد رفاهية

قال محمد طارق كامل، المدير التنفيذي لمنطقة شمال أفريقيا شركة اتحاد المقاولين CCC، إن هناك العديد من الأفراد مازالوا ينظرون إلى عنصر الاستدامة على أنه نوعًا من الرفاهية والوجاهة الاجتماعية، مؤكدًا على ضرورة تطبيقه في القطاع العقاري.

وأفاد كامل، خلال مؤتمر التطوير العقاري السادس، تحت عنوان: “تحديات ترسم مستقبل القطاع العقاري 2023″، الذي تنظمه “المال جي تي إم”، بأنه مازالت هناك مشكلة في تسعير الوحدات فيما يخص أسعار المرافق، والتي متوقع إلغاء الدعم الخاص بها مع تطبيق الدولة لبرامج الإصلاح الاقتصادي في الفترة القادمة، وبالتالي فإن توجيه القطاع للاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة في القطاع من أهم عوامل المنافسة بين المطورين.

وأشار إلى أن القطاع يواجه تحدي في صناعة مواد البناء، مضيفًا ان صناعة مواد البناء لا تشمل فقط الحديد والأسمنت، بل لابد أن تكون أشمل من ذلك.