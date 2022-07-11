محمد صلاح ينافس ماني ومحرز على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2022

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي 2022، والتي شهدت تواجد محمد صلاح ، نجم منتخبنا الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي.

وجاء النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على رأس القائمة النهائية، ليتنافس مع 9 لاعبين آخرين أبرزهم السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونيخ الحالي.

كما شهدت القائمة تواجد كل من كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، وإدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي، بعد حصدهم لقب كأس الأمم الإفريقية رفقة السنغال.

كما يظهر الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، والمغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان، وسيباستيان هالير لاعب بوروسيا دورتموند، ونابي كيتا لاعب ليفربول، وثنائي الكاميرون: فينسنت أبو بكر لاعب النصر، وكارل توكو إيكامبي لاعب ليون.

وفي المقابل، تم استبعاد كل من محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم لاعبي الأهلي بعد تواجدهما في القائمة الأولية، والأمر نفسه ينطبق على محمد النني لاعب وسط آرسنال.

ويقام حفل توزيع الجزائر في المغرب يوم 21 يوليو.