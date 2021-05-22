محمد صلاح ينافس على الفوز بـ«الحذاء الذهبي» ضد هارى كين

المدرب يورجن كلوب يؤكد أن صلاح الأعلى على الإطلاق للفوز بالحذاء الذهبى

يحتدم الصراع بين النجم المصري محمد صلاح مع الهداف الإنجليزي هاري كين على لقب “الحذاء الذهبي” مع دخول الدوري الإنجليزي الممتاز محطته الأخيرة غدا الأحد حيث يتساوى اللاعبان فى صدارة الهدافين برصيد 22 هدفا لكل منهما وإن كان المدرب يورجن كلوب يؤكد أن صلاح الأعلى على الإطلاق برغم فشل كل منهما فى التسجيل لفريقيهما ليفربول وتوتنهام،في الجولة 37، ليتعزز صراع الهدافين بين النجمين في الجولة الأخيرة.

ويتساوى النجم المصري محمد صلاح مع الهداف الإنجليزي هاري كين في صدارة الهدافين ولكن يتبقي مباراة أخيرة لكل منهما. محمد صلاح ينافس هاري كين

ويمتلك محمد صلاح أفضلية على خصمه كين،للظفر بالحذاء الذهبي لسهولة المباراة الأخيرة المتبقية ليواجه ليفربول كريستال بالاس المتواضع بملعبه أنفيلد.

وذكرت شبكة سكاى نيوز أن كين سيواجه خصما عنيدا ليلاقى ليستر سيتي خارج ملعبه ولكنه سيقاتل للفوز والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح وهارى كين للفوز بالحذاء الذهبي، للمرة الثالثة

ويسعى كل من النجم صلاح وهارى كين للفوز بالحذاء الذهبي، للمرة الثالثة بمشوارهما بالدوري، حيث حققه كل منهما مرتين سابقا.

وتوج كين بلقب الهداف عامي 2016 و2017، بينما حققه صلاح عامي 2018 و2020 ووصل صلاح لأهدافه الـ22 في 36 مباراة بالدوري، ومن ضمنها 6 ضربات جزاء، بينما وصل كين لنفس العدد في 34 مباراة، وبـ4 ضربات جزاء. محمد صلاح ينافس على الفوز ب”الحذاء الذهبي” ضد هارى كين

يسدل الدوري الإنجليزي الممتاز الستار على موسمه المثير، يوم الأحد، بالجولة الختامية، التي تشهد تنافسا شرسا للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

ومع حسم مانشستر سيتي للقب، تتنافس 3 أندية، : ليفربول وتشلسي وليستر سيتي للمركزين 3 و4 المؤهلين لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل تشلسي المركز الثالث برصيد 67 نقطة، وخلفه ليفربول رابعة برصيد 66 نقطة، بفارق الأهداف عن ليستر سيتي الخامس.

ويعد التأهل لدوري أبطال أوروبا الهدف الأسمى لهذه الأندية يوم الأحد، فالفشل بلتأهل يعني انهيارا كاملا بالعناصر ومن الناحية المادية.

ويعنى الفشل بالتأهل رحيل النجوم الطامحين باللعب بالبطولة الأوروبية الأقوى ويمثل ضربة مادية قوية للأندية، لحرمانها من عائدات المشاركة الضخمة.

ويحل تشلسي ضيفا على أستون فيلا، بينما يستضيف ليفربول كريستال بالاس، ويستضيف ليستر سيتي فريق توتنهام هوتسبر بالجولة الأخيرة.

وسيتأهل تشلسي للأبطال في حال الانتصار على أستون فيلا، أو التعثر، وانتظار تعثر ليفربول بقيادة محمد صلاح أو ليستر سيتي.

محمد صلاح يحاول الفوز على كريستال

وعلى ليفربول الانتصار على كريستال بالاس، ففارق الأهداف (4 أهداف) عن ليستر سيتي ويكفيه الفورز للتأهل رغم نتيجة ليستر سيتي. محمد صلاح ينافس على الفوز ب”الحذاء الذهبي” ضد هارى كين

أما في حال تعادل ليفربول رغم وجود اللاعب صلاح فسيحتاج لهزيمة فريق تشلسي، وتعادل أو هزيمة مادى ليستر سيتي.

أما إذا خسر نادى ليفربول مع محمد صلاح الهداف فعليه أن ينتظر خسارة مماثلة لليستر سيتي، كي يتأهل ليكون الرابع.

وبالنسبة لنادى ليستر سيتي، فعليه الانتصار على فريق توتنهام، وانتظار تعثر نادى تشلسي أو فريق ليفربول، للتأهل لدوري الأبطال.

ومن المعروف أن جميع مباريات الجولة الأخيرة من الدورى الانجليزى ستقام بوقت واحد : 3:00 ظهرا بتوقيت جرينتش غدا الأحد.