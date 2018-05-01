محمد صلاح يكشف عن حلم حياته في حوار مع عمرو أديب

متابعات:قال محمد صلاح، نجم منتخب مصر نادي ليفربول الإنجليزي إنه يهيئ نفسه في كل مباراة، ويعيش الحالة ويجهز نفسه ذهنيا ليحرز أهداف.وأَضاف «صلاح» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON E» أنه كان يحلم بالفوز على روما

متابعات:

قال محمد صلاح، نجم منتخب مصر نادي ليفربول الإنجليزي إنه يهيئ نفسه في كل مباراة، ويعيش الحالة ويجهز نفسه ذهنيا ليحرز أهداف.

وأَضاف «صلاح» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON E» أنه كان يحلم بالفوز على روما للوصول إلى النهائي، موضحاً أنه مستعد لخوض المباراة أمام ريـال مدريد في النهائي.

وأوضح «صلاح» أنه يصله إحساس المصريين في كل مباراة يشارك فيها مع فريقه ليفربول الإنجليزي ويعلم جيداً كل الحب الذي يحمله المصريون له، لذلك يبذل ما في جهده من أجل إسعاد جمهوره.

وذكر أن الوصول لنهائى دورى أبطال أوروبا «حلم»، مضيفاً: «دايما بفتكر الطفل اللى من 10 سنين كان بيتفرج على البطولة من البيت وهو قاعد على الكنبة، فبشوف الناس في مصر بتشوف دا إزاى، ودا بيدينى إحساس مختلف».

وأشار صلاح إلى إنه يهيئ نفسه قبل المباراة، مشيراً إلى أنه يحاول أن يكون جاهزاً قبل نزوله الملعب، ويعيش المباراة قبل أن تحدث. وتابع صلاح: «إن شاء الله نكسب روما لأنه ماتش مش سهل خالص».