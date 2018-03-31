محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على كريستال بالاس

متابعاتفاز فريق ليفربول على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم /السبت/، على ملعب “سيلهرست بارك” في إطار مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزى الممتاز لكرة القدم .ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، تقدم لوكا ميليفوجيفيتش بتسجيل هدف أصحاب الأرض في

متابعات

فاز فريق ليفربول على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم /السبت/، على ملعب “سيلهرست بارك” في إطار مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزى الممتاز لكرة القدم .

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، تقدم لوكا ميليفوجيفيتش بتسجيل هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 13 عن طريق ضربة جزاء، وجاء التعادل عن طريق ساديو مانيه في الدقيقة 4 من الشوط الثاني، ثم استطاع المصري محمد صلاح إحراز هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 39 من الشوط الثاني ليواصل صدارته لجدول ترتيب هدافي (البريميير ليج) برصيد 29 هدفا.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 66 نقطة في المركز الثاني مؤقتا متقدما بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث والذي سيواجه في وقت لاحق اليوم فريق سوانزى سيتي، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز ال16.