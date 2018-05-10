محمد صلاح يفوز بلاعب الشهر في ليفربول للمرة السابعة

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فاز نجم منتخب مصر محمد صلاح اليوم الخميس بجائزةلاعب الشهر فى نادى ليفربول فى شهر أبريل ليحقق الجائزة للمرة السابعة هذا الموسم.
وسجل محمد صلاح ستة أهداف فى ست مباريات مع ليفربول فى الشهر الماضى وقاد الفريق للتاهل للمباراة النهائية لدورى الابطال أمام نادى ريال مدريد يوم 26 من شهر مايو الحالى.
وقال صلاح لدى تسلمه الجائزة “أنا سعيد للغاية لحصولى على الجائزة مجددا”.
وأضاف فى تصريحات للموقع الرسمى لليفربول “لااتذكر المباريات التى سجلت فيها ولااتذكر الاهداف بدقة ولكننى دائما اكون سعيدا بمساعدة الفريق فى تسجيل الاهداف”.
واختتم صلاح تصريحه قائلا “أنا أستمتع بكرة القدم كثيرا هنا ، نوعية اللاعبين وكل شئ يجعلنى سعيدا، نحن نساعد بعضنا البعض لذلك أنا سعيد بما نفعله”.