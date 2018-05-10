رياضة

محمد صلاح يفوز بلاعب الشهر في ليفربول للمرة السابعة

أ ش أ فاز نجم منتخب مصر محمد صلاح اليوم الخميس بجائزةلاعب الشهر فى نادى ليفربول فى شهر أبريل ليحقق الجائزة للمرة السابعة هذا الموسم.وسجل محمد صلاح ستة أهداف فى ست مباريات مع ليفربول فى الشهر الماضى وقاد الفريق للتاهل للمباراة النهائية لدورى الابطال أمام نادى ريال مدريد يوم 26 من شهر مايو ال