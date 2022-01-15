رياضة

محمد صلاح يفك «نحس» منتخب مصر.. والفراعنة تعبر مباراة غينيا بيساو بصعوبة

في ثاني مباريات المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية
المال - خاص 10:51 م, السبت, 15 يناير 22 10:51 م, السبت, 15 يناير 22

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حقق منتخب مصر مساء السبت فوزا صعبا بأقدام النجم محمد صلاح على منتخب غينيا بيساو بهدف لا شيء بدور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية التي اقيمت ستاد رومدي أدجيا في الكاميرون.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، وسط عدد كبير من الفرص لم يوفق منتخب مصر في ترجمتها لأهداف.

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وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر في الدقيقة 69 ليكسر حالة الصيام التهديفي التي واجهه المنتخب في مبارياته الأخيرة.

ولعب حارس المرمي محمد الشناوي، مباراة كبيرة بعد تصديه لأكثر من كرة.

وفي الدقيقة 82 ألغى حكم المباراة هدفا لمنتخب غينيا بيساو بعد مراجعة الفار، لوقوع خطأ لصالح عمر كمال عبد الواحد؛ لتعود الآمال مجددا لمشجعي المنتخب المصري.

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وانتهت أولى جولات منتخب مصر بالهزيمة من نظيره النيجري بهدف مقابل لا شيء، وهو ما أثار انتقادات واسعة للمنتخب الوطني عقب الاستياء من الأداء ومهاجمة المدرب كارلوس كيروش.

ولعب منتخب مصر بالزي الأبيض والجوارب السوداء.

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بقلم المال - خاص

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