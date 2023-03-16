محمد صلاح يغادر أوروبا مبكرًا.. ريال مدريد يطرد ليفربول من دوري الأبطال

نجح ريال مدريد الإسباني، في إقصاء ليفربول الإنجليزي والذي يلعب له نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح، من بطولة دوري أبطال أوروبا، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات دور الـ16.

وانتهت مباراة العودة التي أقيمت على ملعب ريال مدريد بنتيجة 1-0 وذلك بعد أن سجل كريم بنزيما هدف جاء من صناعة فينسيوس مع الدقيقة 76 من زمن المباراة.

وكانت مباراة الذهاب في ملعب آنفليد معقل ليفربول انتهت بنتيجة 5-2 لصالح الفريق الإسباني، ليضع وقتها قدمًا نحو دور الـ8 ويصعب الأمور على رفاق محمد صلاح.

وشهدت أحداث الشوط الأول الذي جمع بين الفريقين على ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد، حذرًا كبيرًا بين الفريقين.

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فيرجل فان دايك، ألكسندر أرنولد، أندرو روبيتسون، كوناتي.

خط الوسط: جيمس ميلنر، ديجو جوتا، فابينهو.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، جاكبو.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، روديجر، ناتشو.

خط الوسط: كامافينجا، كروس، مودريتش.

خط الهجوم: فالفيردي، بنزيما، فينيسيوس جونيور.