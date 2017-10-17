محمد صلاح يعادل 10 ملايين مصري.. تعرف على السبب

إيمان عوفقال المهندس هاني محمود، رئيس مجلس إدارة شركة فودافون مصر، ووزير الاتصالات الأسبق، اليوم الثلاثاء، إن محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، ولاعب نادي ليفربول الانجليزي استطاع أن يروج لاسم مصر خارجيا بما يعادل جهود تشكيل وزاري كامل، أو ما يعادل 10 ملايين مصري.وأضاف محمود، في كملته با

إيمان عوف

قال المهندس هاني محمود، رئيس مجلس إدارة شركة فودافون مصر، ووزير الاتصالات الأسبق، اليوم الثلاثاء، إن محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، ولاعب نادي ليفربول الانجليزي استطاع أن يروج لاسم مصر خارجيا بما يعادل جهود تشكيل وزاري كامل، أو ما يعادل 10 ملايين مصري.

وأضاف محمود، في كملته بالقمة الدولية الثانية، “صوت مصر” اليوم، إنه يجب علينا جميعا العمل على تسويق مصر خارجيا والتركيز على العناصر المصرية الناجحة في مختلف المجالات.

وكان محمد صلاح سببا رئيسيا في تأهل منتخب مصر إلى مونديال روسيا 2018 بعد غياب نحو 27 عاما، عقب إحرازه هدفين في مباراة مصيرية مؤخرا مع فريق الكونغو،

وأوضح هاني محمود، أن ترتيب مصر بين الدول وفقا للترويج لها خارجيا هو رقم 54 في حين نجد أن ألمانيا رقم 4 وأمريكا في المركز الأول، مؤكدا على أهمية دور الإعلام في الترويج لمصر خارجيا كما يعمل في ترويج المنتجات داخليا.

وأشار إلى أنه لابد من العمل على الثقافة المصرية والتركيز عليها سواء على المستوى الرسمي أو مشاركة المواطنين.

وأكد أن اللاعب المصري محمد علي رشوان، بطل الجودو، ساعد على زيادة نسبة السياحة اليابانية لمصر بنسبة 300% بعد موقفه في المباراة النهائية أمام اللاعب الياباني في أولمبياد 1984 وعدم استغلاله لإصابته.

كما تحدث المهندس هاني محمود، عن العوامل الرئيسية لبناء هوية الدول، وهي، المواطنون، الحكومات، الإعلام، العملاء الخارجيين، الأعمال، السياحة، ونوه أيضا عن دور الثقافة في بناء الهوية.

كما أشار إلى رؤية مصر لتصبح وجهه رئيسية للأعمال، الإستثمار والسياحة، مركزا على أهمية الربط بين الماضي والحاضر.

يذكر أن القمة الدولية الثانية “صوت مصر”Narrative PR Summit 2017، والتي تنظمها شركة سي سي بلاس للاستشارات الإعلامية، وذلك للحديث حول كيفية بناء صورة ذهنية ايجابية لمصر خارجيا، انطلقت فعالياتها صباح اليوم.

القمة التي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي، تشهد اهتماما إعلاميا وصحفيا كبيرا، ومشاركة عدد كبير من المتحدثين المحليين والدوليين، وبحضور عدد كبير من المسئولين الحكوميين، ورجال المال والأعمال والسياسيين وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء التحرير والإعلاميين.

