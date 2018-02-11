محمد صلاح يضيق الخناق على كين في صدارة هدافي البريميرليج

علي المصريفض الدولي المصري شراكته مع اﻷرجنتيني سيرجيو أجويرو، في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري اﻹنجليزي الممتاز، بعدما سجل اليوم الأحد، هدفًا أمام ساوثهامبتون بالجولة السابعة والعشرون من عمر المسابقة.ورفع صلاح بهذا الهدف، رصيده في جدول الترتيب إلي 22 هدف، مقابل 21 لمهاجم مانشستر سيتي، و

علي المصري

فض الدولي المصري شراكته مع اﻷرجنتيني سيرجيو أجويرو، في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري اﻹنجليزي الممتاز، بعدما سجل اليوم الأحد، هدفًا أمام ساوثهامبتون بالجولة السابعة والعشرون من عمر المسابقة.

ورفع صلاح بهذا الهدف، رصيده في جدول الترتيب إلي 22 هدف، مقابل 21 لمهاجم مانشستر سيتي، والذي سجل 4 أهداف “سوبر هاتريك”، في مواجهة ليستر سيتي أمس السبت.

وضيق الدولي المصري الخناق علي اﻹنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هونسبير، والذي قاد السبيرز للفوز أمس علي آرسنال بهدف نظيف، ليرفع رصيده للهدف رقم 23 معتليا جدول ترتيب هدافي البريمييرليج.

في السياق ذاته، عادل نجم ليفربول رقمًا قياسيًا جديدًا في البريمييرليج، بعدما أحرز الهدف رقم 22 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، منهم 19 هدفًا من بقدمه اليسرى، ليعادل بذلك الرقم القياسي الخاص بروبي فاولر لاعب الريدز السابق، الذي كان يملك الرقم القياسي بتاريخ البريمييرليج، فيما يتعلق بتسجيل الأهداف بالقدم اليسرى خلال موسم واحد حيث سجل 19 هدفًا أيضًا في موسم 1994-1995.