محمد صلاح يسعى لتحطيم رقم قياسي جديد مع ليفربول في مواجهة مانشستر سيتي

إذا نجح صلاح في تسجيل هدف أو صناعة هدف أمام مانشستر سيتي، اليوم الخميس، سيرفع رصيده من الأهداف التي شارك فيها مع ليفربول إلى 100 هدف

يسعى محمد صلاح ، لاعب منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي، لتحقيق رقم قياسي شخصي له، خلال مباراة اليوم، بعد ضمان فريقه تحقيق لقب الدوري الإنجليزي قبل نهاية الموسم بـ7 جولات.

ليفربول يحل ضيفًا، اليوم الخميس، في تمام التاسعة والربع مساءً، على نظيره مانشستر سيتي، في ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين.

إذا نجح صلاح في تسجيل هدف أو صناعة هدف أمام مانشستر سيتي، اليوم الخميس، سيرفع رصيده من الأهداف التي شارك فيها مع ليفربول إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي.

واستطاع صلاح منذ ارتدائه قميص ليفربول الإنجليزي، تسجيل 73 هدفًا وصنع 26 بمجموع 99 هدفًا، وذلك خلال 114 مباراة بالدوري الإنجليزي بقميص «الريدز».

ويتصدر ليفربول جدول البطولة بـ86 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ63 نقطة.