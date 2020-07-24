محمد صلاح يحصل على صفر أصوات في جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

فشل النجم المصري محمد صلاح في الحصول على أي صوت، خلال التصويت على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، والتي كشف عن نتائجها الجمعة، بالرغم من كونه هداف الفريق.

واختير جوردان هندرسون أفضل لاعب في إنجلترا في 2020، بناءً على تصويت أعضاء رابطة كتاب الرياضة، نقلا عن سكاي نيوز.

ومع الكشف عن نتائج الأصوات، تبين بشكل مفاجئ أن النجم المصري لم يحصل على أي صوت من رابطة كتاب الرياضة.

وبينما استبعد الكتاب صلاح، حصل 5 من زملائه على أصوات، وهم الإنجليزيان جوردان هندرسون وترينت أليكساندر أرنولد، والبرازيلي أليسون، والسنغالي ساديو ماني، والهولندي فيرجل فان دايك.

وحصل 15 لاعبًا في الدوري على أصوات، من بينهم لاعب وولفرهامبتون أداما تراوري، وهداف ساوثهامبتون داني إنغز.

ويحتل صلاح المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري، برصيد 19 هدفًا، وهو هداف ليفربول الأول هذا الموسم، ولكن مستواه تراجع مقارنة بموسميه الأوليين في ليفربول.

يذكر أن صلاح حاز على الجائزة بتصويت كاسح، في 2018، بعد أن سجل 32 هدفًا بالدوري، وتألق في موسمه الأول مع “الريدز”.