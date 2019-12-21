رياضة

محمد صلاح يتوج بجائزة أحسن لاعب في كأس العالم للأندية (فيديو)

محمد صلاح كان سببا في تتوييج فريق ليفربول بلقب كأس العالم للأندية لعام 2019، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق فلامنجو بنتيجة هدف للا شيء
المال - خاص 11:07 م, السبت, 21 ديسمبر 19 11:07 م, السبت, 21 ديسمبر 19

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نال النجم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية التي استضافتها قطر وانتهت بتتويج الريدز اليوم السبت، وفق ما بثته وسائل إعلام .

محمد صلاح كان أحد أبرز لاعبي ليفربول في مباراة التتويج بالكأس

وكان صلاح أحد أبرز لاعبي ليفربول خلال المباراة التي هزم فيها فلامنجو البرازيلي.

ومرر صلاح هدف زميله البرازيلي فيرمينيو.

كما صنع هدفاً في نصف النهائي أمام مونتيري المكسيكي 2-1.

توج فريق ليفربول بلقب كأس العالم للأندية لعام 2019، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق فلامنجو بنتيجة هدف للا شيء.

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بقلم المال - خاص

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