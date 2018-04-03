محمد صلاح يتنافس على جائزة رابطة اللاعبين المحترفين

خالد بدر الدين يتنافس محمد صلاح لاعب ليفربول مع كيفن دي بروين لاعب سيتي على جائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري ويتقدم صلاح بخمسة أهداف على هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير والفائز بجائزة هداف…

خالد بدر الدين

يتنافس محمد صلاح لاعب ليفربول مع كيفن دي بروين لاعب سيتي على جائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري ويتقدم صلاح بخمسة أهداف على هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير والفائز بجائزة هداف الدوري في آخر موسمين.

ويلعب مانشستر سيتي متصدر الدوري في ضيافة ليفربول في ذهاب دور الثمانية للمواجهة الإنجليزية الخالصة لدوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء ويمثل صلاح أكبر خطر ضد سيتي.

كان فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول أكد إن زميله المتألق محمد صلاح يستطيع تدمير أي خط دفاع ويستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في الموسم الجاري للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبات صلاح الأكثر تسجيلا للأهداف في بطولات الدوري الكبرى في أوروبا هذا الموسم ويتفوق على هدافين بارزين مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي.

وذكرت وكالة رويترز إن محمد صلاح المنضم من روما الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية يعيش حالة من التألق في موسمه الأول مع ليفربول ويتصدر قائمة هدافي الدوري الممتاز برصيد 29 هدفا.

واحتفل محمد صلاح مهاجم ليفربول يوم الجمعة الماضى بعد تسجيل الهدف الثالث لفريقه في مرمى كريستال بالاس في مباراتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن سجل 37 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم وهز الشباك خلال فوز ليفربول 4-3 على غريمه في الدوري في يناير الماضي.

ويرى فان ديك أن صلاح يمتلك إمكانيات التفوق على دفاع سيتي كما يعرف الجميع وهذا ما يشعر به أيضا وإنه من نوعية اللاعبين الذين تحتاج إليه الفرق الممتازة وأنه عندما يكون في قمة مستواه وعندما يكون لائقا بنسبة 100 % فإنه يستطيع التفوق على أي مهاجم أو مدافع.