محمد صلاح يتفوق على 4 كبار بينهم ميسي

علي المصرييسير الدولي المصري محمد صلاح أيقونة ليفربول اﻹنجليزي، بخطوات تصاعدية، وبات واحداً من أفضل ثلاثة لاعبين في أوروبا، متخطيًا نجوم من حجم اﻷرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسيان أنطوان جريزمان، وكيليان مبابي.وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قد أعلن اليوم الإثن

علي المصري

يسير الدولي المصري محمد صلاح أيقونة ليفربول اﻹنجليزي، بخطوات تصاعدية، وبات واحداً من أفضل ثلاثة لاعبين في أوروبا، متخطيًا نجوم من حجم اﻷرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسيان أنطوان جريزمان، وكيليان مبابي.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، قد أعلن اليوم الإثنين، عن القائمة المختصرة التي ستنافس على جائزة أفضل لاعب في أوروبا موسم 2017_2018، والتي ضمت كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش، باﻹضافة لصلاح.

وتم اختيار القائمة المختصرة بواسطة 80 مديرا فنيا ممن شاركوا بداية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لموسم 2017_2018، بجانب 55 صحفي.

وتواجد بالمركز الرابع الفرنسي أنطونيو جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد برصيد 72 نقطة، ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الخامس برصيد 55 نقطة، ثم الفرنسي كليان أمبابي برصيد 43 نقطة في المركز السادس.

وحل في المركز السابع البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي برصيد 28 نقطة، ثم الفرنسي رافايل فاران مدافع ريال مدريد الاسباني برصيد 23 نقطة في المركز الثامن، وفي المركز التاسع البلجيكي أيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي برصيد 15 نقطة، والإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد عاشرا برصيد 12 نقطة.

وجاء تواجد أسم محمد صلاح في القائمة عقب تألقه مع ليفربول الإنجليزي في الموسم الماضي وقيادته للنهائي الذي خسره فريقه أمام ريال مدريد الإسباني 3-1، في مباراة شهدت إصابة صلاح وخروجه في الشوط الأول.

وكان الاتحاد اﻷوروبي قد أعلن عن القائمة النهائية والتي ضمت، ميسي وصلاح ورونالدو في الهجوم، ودي بروين وتوني كروس، باﻹضافة لمودريتش في وسط الملعب.

وثلاثي ريال مدريد، راموس وفاران ومارسيلو في الدفاع، وأليسون بيكر وكيلور نافاس وجيانلويجي بوفون لحراسة المرمي.

ومن المنتظر أن يقوم الاتحاد اﻷوروبي للعبة “يويفا”، في حفل كبير، بالإعلان الرسمي عن الفائزين بالجوائز حسب المراكز يوم 30 أغسطس الحالي خلال قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في إمارة موناكو الفرنسية.