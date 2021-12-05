رياضة

محمد صلاح يتحدث عن موعد اعتزاله ويكشف عن مشروعاته القادمة في مصر

يرى محمد صلاح، أن موعد اعتزاله لكرة القدم لم يقترب على الإطلاق، مُبينًا أنه يتوقع أن يستمر في الملاعب، لأكثر من 8 سنوات، وربما أكثر. وقال صلاح، خلال حديثه مع الإعلامي عمرو أديب: «أمامي أكثر من 8 سنوات داخل ملاعب…

إسلام مصطفى 11:13 م, الأحد, 5 ديسمبر 21 11:13 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

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يرى محمد صلاح، أن موعد اعتزاله لكرة القدم لم يقترب على الإطلاق، مُبينًا أنه يتوقع أن يستمر في الملاعب، لأكثر من 8 سنوات، وربما أكثر.

وقال صلاح، خلال حديثه مع الإعلامي عمرو أديب: «أمامي أكثر من 8 سنوات داخل ملاعب كرة القدم وعن المشروع الذي ينوي عمله الفترة المقبلة في مصر».

وصرح صلاح أنه ينوي إنشاء مشروع في مصر له: «سأبدأ في مصر في وقت قريب بمشروع خاص بي، مشروع صالات جيم وأكل صحي، أشعر أن هذا أمر يمثلني، أتمنى أن يساعد الناس بشكل كبير».

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وتابع: «أشعر أن في مصر الناس تحتاج لأن يضعها على الطريق الصحيح وهم سيكملون. لدينا مواهب كثيرة في كل المجالات، يحتاجون فقط للنصح والمساعدة».

وعن الواقعة الشهيرة له رفقة راموس في نهائي أوروبا: «لا يمكنني أن أقول إن كان يتعمد أو لا، الكل رأى الفيديو، كانت يده ويدي مشتبكان، حقيقة لا أعرف إن كان متعمدًا».

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وأضاف: «من الممكن أن يكون هناك عنف زائد ولكن لا أعرف إن كان متعمدًا، وبشكل عاملا أحمل أي شعور سيء ضد راموس، ما حدث نصيبي، بعد عام عدنا وسجلت في نهائي دوري أبطال أوروبا».

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بقلم إسلام مصطفى

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