محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول لفوزه الثالث

سكاي نيوز عربيةأحرز المصري محمد صلاح هدفًا في الدقيقة 23، قاد به فريقه ليفربول للفوز على برايتون بهدف نظيف، وانتزاع صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بتحقيق ثالث انتصار على التوالي، السبت.وبدأ فريق المدرب يورغن كلوب اللقاء بقوة، وأنقذ ماثيو رايان حارس برايتون فرصة بضربة رأس من روبرتو فيرمينو

سكاي نيوز عربية





أحرز المصري محمد صلاح هدفًا في الدقيقة 23، قاد به فريقه ليفربول للفوز على برايتون بهدف نظيف، وانتزاع صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بتحقيق ثالث انتصار على التوالي، السبت.

وبدأ فريق المدرب يورغن كلوب اللقاء بقوة، وأنقذ ماثيو رايان حارس برايتون فرصة بضربة رأس من روبرتو فيرمينو، قبل أن يسدد ترينت ألكسندر-أرنولد كرة من ركلة حرة في العارضة في الدقيقة 15.

وضغط جيمس ميلنر على إيف بيسوما أثناء محاولة برايتون إعداد الهجمة، ووصلت الكرة إلى ساديو ماني ثم فيرمينو الذي مهدها لزميله صلاح، هداف الدوري في الموسم الماضي برصيد 32 هدفا، ليسدد بإتقان في المرمى.

ودافع برايتون، الذي فاز على مانشستر يونايتد في الجولة الماضية، بقوة وأحبط محاولات ليفربول وكاد ينتزع التعادل بضربة رأس من غروس، لكن الحارس أليسون بيكر تصدى للمحاولة ببراعة في الدقيقة 88.