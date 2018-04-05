محمد صلاح واثق من المشاركة في ديربي ليفربول أمام أيفرتون

متابعاتذكرت صحيفة (ميرور) على موقعها الاليكتروني الليلة أنه على الرغم من مخاوف جماهير ليفربول من غياب النجم الدولي محمد صلاح عن مباراة أفيرتون القادمة غير أن هداف البريميرليج يبدو واثقا من المشاركة فى ديربى ليفربول بعد الفحوصات الطبية التى خضع لها اليوم الخميس.وووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق ال

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ذكرت صحيفة (ميرور) على موقعها الاليكتروني الليلة أنه على الرغم من مخاوف جماهير ليفربول من غياب النجم الدولي محمد صلاح عن مباراة أفيرتون القادمة غير أن هداف البريميرليج يبدو واثقا من المشاركة فى ديربى ليفربول بعد الفحوصات الطبية التى خضع لها اليوم الخميس.

وووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الصحفية أبرزت أن اللاعب أشار بإبهامه بعلامة تفيد أنه على ما يرام، خلال خروجه من المستشفى، كما بدا صلاح في حالة معنوية مرتفعة جدًا رغم الإصابة التي تعرض لها، أمس الأربعاء خلال الفوز على مانشستر سيتي (3-0) في دوري أبطال أوروبا.

ووصل اللاعب إلى المستشفى، بعد ظهر الخميس، وغادرها بعد مضي 40 دقيقة، وسُئل من قبل طفلين عن إمكانية مشاركته في الديربي، فأجاب بابتسامة فقط.

وكانت آخر التقارير قد ذكرت أن صلاح سيغيب عن لقاء إيفرتون، على أن يكون جاهزًا لمباراة الإياب أمام مانشستر سيتي، الثلاثاء المقبل.