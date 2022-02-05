رياضة

محمد صلاح: مواجهة السنغال حياة أو موت.. وسنخوض المباراة بعقلية البطل

أكد محمد صلاح، قائد منتخب مصر، أن مواجهة منتخب السنغال غدًا، في إطار نهائي كأس الأمم الإفريقية، بمثابة حياة أو موت، مطالبًا جميع اللاعبين بتقديم أقصى ما لديهم كما حدث في اللقاءات السابقة من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب. وقال…

إسلام مصطفى 11:11 م, السبت, 5 فبراير 22 11:11 م, السبت, 5 فبراير 22

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أكد محمد صلاح، قائد منتخب مصر، أن مواجهة منتخب السنغال غدًا، في إطار نهائي كأس الأمم الإفريقية، بمثابة حياة أو موت، مطالبًا جميع اللاعبين بتقديم أقصى ما لديهم كما حدث في اللقاءات السابقة من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب.

وقال صلاح خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «مستعدون بشكل كبير جدا، كل اللاعبين جاهزين نفسيا وبدنيا، وأتمنى أن يكون الفوز من نصيبنا غدًا».

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وتابع: «أتمنى غدًا أن نلعب مثل المباريات السابقة وألا نلعب أقل، مواجهة السنغال حياة أو موت وسنخوض المباراة بعقلية البطل وأتمنى أن نفوز».

وتطرق صلاح للحديث عن مواجهة زميله ساديو ماني، حيث قال: «بعد مباراة المغرب تقابلت معه وتمنينا أن نلتقي في النهائي.. والآن كل منا يستعد ليفوز منتخب بلاده.. غدًا سنكون متنافسين».

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وعن رسالته السابقة للجماهير المصرية، رد صلاح: «أتمنى أن يكون الكل اتخذ كلامي بشكل جيد، كل اللاعبين رأوا حينما كانت المساندة مميزة شعروا بالفارق، الآن الأهلاوي يشجع الزمالكاوي أكثر من الزمالكاوي والعكس».

وواصل: «منتخب مصر فوق أي شخص، والكل يشعر بذلك والإعلام يدعمنا الآن وليس شرطا بسبب حديثي لكن كل اللاعبين رأوا ذلك الآن وأتمنى أن يكون حديثي كان مؤثرا ولو بنسبة بسيطة».

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وبسؤاله عن رغبته في الفوز باللقب لتحقيق لقب أفضل لاعب في العالم، رد صلاح: «كل ما أركز فيه الفوز بالكأس مع المنتخب، الفوز بأفضل لاعب من عدمه هذا لا أشغل بالي فيه الآن أركز فقط على مباراة الغد».

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بقلم إسلام مصطفى

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