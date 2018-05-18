محمد صلاح مرشح لجائزة جديدة وليفربول يدعو للتصويت لصالحه

متابعاتدعا نادي ليفربول الإنجليزي جمهوره إلى التصويت لصالح لاعبه المصري محمد صلاح في مسابقة جديدة.ووفق ما نقله موقع سبوتنيك الروسي، قال النادي إن محمد صلاح "مرشح للفوز بجائزة جديدة"، حسب الموقع الرسمي لليفربول.ورشح محمد صلاح لجائزة لاعب العام من قبل رابطة اللاعبين المحترفين والتى يحكمها تصويت

متابعات

دعا نادي ليفربول الإنجليزي جمهوره إلى التصويت لصالح لاعبه المصري محمد صلاح في مسابقة جديدة.

ووفق ما نقله موقع سبوتنيك الروسي، قال النادي إن محمد صلاح “مرشح للفوز بجائزة جديدة”، حسب الموقع الرسمي لليفربول.

ورشح محمد صلاح لجائزة لاعب العام من قبل رابطة اللاعبين المحترفين والتى يحكمها تصويت الجمهور.

ويعتبر صلاح صاحب الـ44 هدفا هذا الموسم، واحدا من 6 مرشحين للجائزة.



وينافس الملك المصري ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) ، وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي) ، وإيدن هازارد (تشيلسي) ، وهاري كين (توتنهام هوتسبر) ، ورحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي).



ويغلق التصويت على الجائزة يوم الاثنين 21 مايو الجاري.

