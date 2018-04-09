محمد صلاح لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة

متابعات أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في انجلترا، اليوم الإثنين، فوز نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر عن شهر مارس، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يفوز بها محمد صلاح خلال الموسم الحالي وهو الأول له منذ انتقاله لليفربول قادما م

متابعات

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في انجلترا، اليوم الإثنين، فوز نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر عن شهر مارس، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يفوز بها محمد صلاح خلال الموسم الحالي وهو الأول له منذ انتقاله لليفربول قادما من روما الإيطالي.

يذكر أن صلاح قد فاز بالجائزة في أشهر نوفمبر وديسمبر وفبراير،حيث لعب 4 مباريات في الدوري مع الريدز (نادي ليفربول) خلال شهر مارس وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.

ويشار إلى أن محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفا بفارق 5 أهداف عن الدولي الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام.