محمد صلاح : كيفن هارت يضحكني والكشري أفضل وجباتي في مصر

أدلى الدولي المصري محمد صلاح ، نجم هجوم ليفربول، بـ6 اعترافات مثيرة عن أمور يفضلها داخل وخارج الملعب، وذلك مقابلة مع رابطة اللاعبين المحترفين (الجهة المانحة للجائزة) ، على هامش تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا 2022.

محمد صلاح: أول مباراة لي سجلت فيها هدفين

وتحدث صلاح في بداية حواره عن أقدم ذكرى كروية في مشواره، قائلًا: في فريقي القديم المقاولون لا زلت أتذكر أول مباراة لي لأني سجلت فيها هدفين.

وأكد صلاح خلال حديثه أن أكبر إنجازته التي حققها في مشواره الكروي كان التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول على حساب توتنهام.

وتطرق محمد صلاح للحديث عن الممثل الذي تريده أنه يمثل شخصيتك في فيلم، مؤكدًا أنه يعشق كيفن هارت، معلقًا: يضحكني كثيرًا

وعن مزاملة لاعب مفضل بالنسبة له داخل الملاعب، أوضح محمد صلاح أنه يحب البرازيلي رونالدو، إضافة إلى كل من زين الدين زيدان وفرانشيسكو توتي الذي زامله بالفعل عندما كان لاعبًا في روما، إلى جانب جيرارد.

وعن إذا كان يمكنه اختيار وجبة واحدة ليأكلها طوال الوقت، فأكد أن الكشري هو أفضل وجباته على الإطلاق، خاصًة عندما يكون في زيارة إلى مصر.

وعن الرياضة المفضلة له إلى جانب كرة القدم، صرح بأنها التنس، ضاحكًا: هزمت أرنولد، أنه جيد فيها ولكني أفضل منه.