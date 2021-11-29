محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم هذا العام وبانتظار جائزة الكرة الذهبية

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، المراكز من 11 وحتى 30، في ترتيب اللاعبين المتنافسين على جائزة الكرة الذهبية لعام 2021، دون أن يكون من بينهم النجم المصري محمد صلاح ، وفق ما أوردته قناة اكسترا نيوز. ويقام حفل الكرة الذهبية،…

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، المراكز من 11 وحتى 30، في ترتيب اللاعبين المتنافسين على جائزة الكرة الذهبية لعام 2021، دون أن يكون من بينهم النجم المصري محمد صلاح ، وفق ما أوردته قناة اكسترا نيوز.

ويقام حفل الكرة الذهبية، في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين، على مسرح دو شاتليه، في العاصمة الفرنسية باريس.

وتم الإعلان عن اللاعبين من مؤخرة الترتيب، لحين الوصول لأول 3 لاعبين، والذي من المقرر أن يتم الإعلان عنهم خلال الحفل.

ولم تشهد قائمة العشرين لاعبًا من مؤخرة الترتيب تواجد الفرعون المصري محمد صلاح، مما يعني أنه ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم هذا العام، بينما تواجد الجزائري رياض محرز في المركز رقم 20.

وجاء ترتيب اللاعبين كالتالي:

“اللاعبون المتساوون في المراكز حصلوا على نفس عدد الأصوات”

29- لوكا مودريتش (ريال مدريد)

29- سيزار أزبيلكويتا (تشيلسي)

26- نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

26- جيرارد مورينو (فياريال)

26- روبن دياز (مانشستر سيتي)

25 – فيل فودين (مانشستر سيتي)

24- بيدري جونزاليس (برشلونة)

23- هاري كين (توتنهام هوتسبير)

21- برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)

21- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

20- رياض محرز (مانشستر سيتي)

19- ماسون مونت (تشيلسي)

18- سيمون كاير (ميلان)

17- لويس سواريز (أتلتيكو مدريد)

16- نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان)

15- رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)

14- ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)

13- جورجيو كيليني (يوفنتوس)

12- روميلو لوكاكو (تشيلسي)

11- إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند)