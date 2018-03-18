المال - خاصبات النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح سفيرًا للأحلام للعام الثالث على التوالي، ضمن الحملة العالمية التي تقودها شركة بيبسي لزرع الإيمان بإمكانية تحقيق الأحلام بين شباب مصر.وتعاقدت الشركة مع صلاح للعام الثالث، بعد أن نجح في نشر ثقافة العمل من أجل تحقيق الأماني وأ

المال – خاص

بات النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح سفيرًا للأحلام للعام الثالث على التوالي، ضمن الحملة العالمية التي تقودها شركة بيبسي لزرع الإيمان بإمكانية تحقيق الأحلام بين شباب مصر.

وتعاقدت الشركة مع صلاح للعام الثالث، بعد أن نجح في نشر ثقافة العمل من أجل تحقيق الأماني وأحلام الشباب الصاعد، وحقق لقب أفضل لاعب في إفريقيا 2017، وقاد المنتخب المصري لبلوغ كأس العالم في روسيا، ما أدى إلى أن يكون قدوة للشباب في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

وقال رئيس الشركة: “صلاح أسطورة مصرية ومثل يحتذى به، نحن فخورون بنجاحاته المستمرة، وأكثر فخراً بهذه الشراكة المستمرة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية”.

قال الفرعون المصري: “من دواعي سروري أن أكون سفيرًا للعام الثالث على التوالى، هذا العام كان أفضل عام لي في الملاعب، وبالتأكيد سيكون هذا الموسم الأكثر إثارة، لا سيما مع منتخبنا الوطنى”.