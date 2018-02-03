محمد صلاح سفيرا لأوبر

* الشراكة الجديدة تُتيح الفرصة للتواصل المباشر بين نجم المنتخب ومحبيه * عبد اللطيف واكد : مهارات وشهرة اللاعب أجبرتنا على اختياره ليكون واجهة لنا * محمد صلاح : متحمس للشراكة مع علامة تحمل الكثير من الشغف لكرة القدم المال - خاص:أعلنت شركة " أوبر " في مصر، الرائدة في نقل الركا

* الشراكة الجديدة تُتيح الفرصة للتواصل المباشر بين نجم المنتخب ومحبيه

* عبد اللطيف واكد : مهارات وشهرة اللاعب أجبرتنا على اختياره ليكون واجهة لنا

* محمد صلاح : متحمس للشراكة مع علامة تحمل الكثير من الشغف لكرة القدم

المال – خاص:

أعلنت شركة ” أوبر ” في مصر، الرائدة في نقل الركاب عالمياً، عن توقيع عقد شراكة مع شركة “MS Commercial” ليمثل نجم كرة القدم المصري ” محمد صلاح ” – لاعب المنتخب المصري ، علامة أوبر التجارية لعام 2018 ليصبح أول رياضي يعمل سفيراً لتمثيل العلامة التجارية الرائدة في تكنولوجيا النقل.

وبموجب الشراكة ، تُتيح ” أوبر ” الفرصة للتواصل المباشر بين “صلاح” ومحبيه، و منح المعجبين هدايا موقعة من قبل نجمهم المفضل، وتصوير حملة دعائية مع اللاعب.

و قال عبد اللطيف واكد – المدير العام لـ ” أوبر ” في مصر : ” 2018 سيكون عاماً رائعاً للكرة المصرية ، لذلك وجدنا أن أفضل طريقة للاحتفال والمشاركة في الإنجاز، هي توقيع عقد شراكة مع النجم الكبير، ليصبح سفير العلامة التجارية لأوبر ” .

و أضاف : ” محمد صلاح وضع الكرة المصرية علي خريطة كرة القدم العالمية لما يتمتع به من مهارات عالية وشهرة كبيرة علي كل الأصعدة المحلية والأفريقية والعالمية ، مما دفعنا لاختياره ليكون واجهة “أوبر” مصر لهذا العام ” .

و أعرب “صلاح” عن حماسة للشراكة الجديدة مع ” أوبر ” قائلا : ” أنا متحمس للغاية لتفعيل تلك الشراكة مع علامة تجارية تحمل الكثير من الشغف تجاه كرة القدم” .

وأضاف : ” تمكنت “أوبر” من تغيير طريقة الانتقال في مصر، ومن ثم توفير وسائل مواصلات أكثر سهولة وأمان للمصريين من مكان لآخر ” .

وأعرب نور أحمدين، مدير تنمية الأعمال – أوبر في مصر- عن حماسه لهذه الشراكة قائلاُ : ” إن الشراكة مع “MS Commercial” سوف تجعل المشجعين أقرب إلي “صلاح” ، بما يساعد في الحفاظ علي أسطورة كرة القدم المصرية قريبا من معجبيه في وطنه”.

يأتي ذلك ، في أعقاب توقيع ” أوبر ” شراكة مع النادي الأهلي نهاية العام الماضي ، في إطار التزامها بأن تصبح عنصرا أساسيا من عناصر الحالة الكروية التي يعيشها ملايين المصريين .