محمد صلاح الرابع.. قائمة أعلى 10 لاعبين راتبا في العالم

جدد النجم المصري محمد صلاح، جناح أيمن فريق ليفربول الإنجليزي عقده مع “الريدز” أمس الجمعة مقابل 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو الراتب الذي يضعه على رأس قائمة أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وتشير تقارير إلى أن رحيل السنغالي الدولي ساديو ماني عن صفوف ليفربول إلى فريق بايرن ميونيخ الألماني، هو السبب الرئيسي الذي دفع مسؤولي “الريدز” للاحتفاظ بـ صلاح داخل قلعة “أنفيلد” بهذا الراتب المغري بعد أن كان “الفرعون” خارج قائمة العشرة الأعلى أجرا في البريميرليج قبل تجديد عقده، إذ كان راتبه لا يتجاوز الـ 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

يتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة أعلى الرواتب في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا متفوقا بذلك على الثنائي البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو نجم هجوم مانشستر يونايتد والبلجيكي الدولي كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي واللذين يبلغ راتب كل منهما 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ومضت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تشيد بموهبة صلاح، نجم المنتخب المصري والجناح السابق لفريقي شيلسي الإنجليزي وروما الإيطالي، قائلة إنه بلا شك أحد أعظم لاعبي الريدز على الإطلاق ، حيث سجل 156 هدفا في 254 مباراة، وحصد معه عددا كبيرا من الألقاب بما في ذلك لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم “تشامبيونزليج”.

وفي أعقاب الإعلان عن تجديد صلاح عقده مع ليفربول، وضعت “ديلي ميل” قائمة بأعلى 10 لاعبين أجرا في العالم، والتي جاءت على النحو التالي:

1- الفرنسي كيليان مبابي، نجم وسك باريس سان جيرمان الفرنسي – 1،000،000 جنيه إسترليني أسبوعيا.

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم هجوم باريس سان جيرمان – 960 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

3-البرازيلي نيمار دا سيلفا ، نجم وسط باريس سان جيرمان ، 606.000 جنيه إسترليني أسبوعياً.

4- محمد صلاح ، ليفربول – 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

5- البلجيكي كيفين دي بروين ، نجم وسط مانشستر سيتي – 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

6- كريستيانو رونالدو ، نجم هجوم مانشستر يونايتد – 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

7- النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي – 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

8- الإسباني ديفيد دي خيا ، حارس مرمى مانشستر يونايتد – 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

9-الفرنسي أنطوان جريزمان ، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني (على سبيل الإعارة من برشلونة) 356 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

10- البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني – 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.