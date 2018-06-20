محمد صلاح: الجميع في منتخب مصر متكاتف ولا يوجد أي خلاف

أحمد صبري نفي محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، واللاعب المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي وجود أي خلافات بينه وبين الجهاز الفني للمنتخب بعد الخسارة أمام روسيا 3-1 مساء أمس الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم بروسيا وتوديع البطولة. وغرد صلاح عبر حسابه بموقع التواص

أحمد صبري

نفي محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، واللاعب المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي وجود أي خلافات بينه وبين الجهاز الفني للمنتخب بعد الخسارة أمام روسيا 3-1 مساء أمس الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم بروسيا وتوديع البطولة.

وغرد صلاح عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: “الجميع في منتخب مصر متكاتف ولا يوجد أي خلاف على الإطلاق بيننا.. نحترم بعضنا البعض والعلاقة على أفضل وجه”

وكانت أنباء ترددت حول خلاف صلاح مع جهاز المنتخب بعد الخسارة من روسيا قبل مواجهة السعودية الأخيرة في دور المجموعات، التي تقام يوم الإثنين المقبل.