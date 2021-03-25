محمد صلاح الأغلى.. القيمة السوقية لمنتخب مصر تتفوق على نظيره الكيني

القيمة السوقية لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تبلغ نحو 159.65 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية لمنتخب كينيا نحو 11.58 مليون يورو

تفوَّق منتخب مصر الأول لكرة القدم على نظيره الكيني من حيث القيمة السوقية للاعبي كلا المنتخبين، وذلك قبل اللقاء المرتقب بينهما، اليوم، في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2022.

ويحلّ منتخبنا الوطني ضيفًا على نظيره الكيني، على ملعب تيايو ناشيونال، مساء اليوم في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الخامسة للمجموعة السابعة، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022.

ووفقًا لـ«تراسفير ماركت» المتخصص في القيمة السوقية لجميع لاعبي العالم، فإن القيمة السوقية لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تبلغ نحو 159.65 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية لمنتخب كينيا نحو 11.58 مليون يورو.

ويأتي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على رأس هذه القائمة، إذ يتفوق على جميع لاعبي المنتخب الكيني بحوالي 10 أضعاف، إذ تبلغ قيمة محمد صلاح السوقية نحو 110 ملايين يورو.

ويتصدر منتخب مصر صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط، وبفارق الأهداف عن الوصيف منتخب جزر القُمر، فيما يأتي منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتوجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.