محمد صلاح: «أنا كائن بيتوتي.. ولم أرغب في أي مرة تناول الخمور»

يرفض محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، تناول الخمور بشكل قاطع، مؤكدًا على اتباعه للنظام الصحي في طعامه وأسلوب حياته. وتحدث صلاح عن شرب الخمور، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب: «عمري ما كان عندي رغبة لتناول أي خمور. أتعرض لذلك…

يرفض محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، تناول الخمور بشكل قاطع، مؤكدًا على اتباعه للنظام الصحي في طعامه وأسلوب حياته.

وتحدث صلاح عن شرب الخمور، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب: «عمري ما كان عندي رغبة لتناول أي خمور. أتعرض لذلك الموقف كثيرًا لكن لم يضغط علي أحد لتناول أي نوع من الخمور ولا أرغب في تجربتها».

واستكمل حديثه عن النظام الصحي له: «لا أتناول البيتزا، أفضل الأكل الياباني، أقوم بمشاركة أكلاتي على إنستجرام، مثل السوشي، والأكل الصحي كافة».

وعن المعجبات في إنجلترا: «لدي أصدقاء في الوسط الفني من الجنسين لكنني شخص هادئ وزوجتي تتفهم هذه الأمور، أنا شخص بيتوتي للغاية».