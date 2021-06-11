رياضة

محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

المُقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين
المال - خاص 6:14 م, الجمعة, 11 يونيو 21 6:14 م, الجمعة, 11 يونيو 21

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توج النجم  المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، المُقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت.. وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 37 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل فيها 22 هدفا وصنع 5، واحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة، متأخرا بهدف عن هاري كين الذي نال جائزة الهداف.

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واحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2020/2021 وحصد 69 نقطة من 38 مباراة، ليضمن التأهل مباشرة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

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بقلم المال - خاص

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