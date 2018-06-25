محمد صلاح أفضل لاعب فى مباراة مصر والسعودية

على المصرى فاز محمد صلاح لاعب منتخب مصر، بجائزة أفضل لاعب فى مباراة منتخب بلاده أمام السعودية، التى أنتهت بفوز قاتل للخضر على الفراعنة، بهدف قاتل فى الثوانى الأخيرة من عمر اللقاء، الذى أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم "روسيا 2018" وانتهى به

على المصرى

فاز محمد صلاح لاعب منتخب مصر، بجائزة أفضل لاعب فى مباراة منتخب بلاده أمام السعودية، التى أنتهت بفوز قاتل للخضر على الفراعنة، بهدف قاتل فى الثوانى الأخيرة من عمر اللقاء، الذى أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم “روسيا 2018” وانتهى بهدفين مقابل هدفين

وسجل هداف ليفربول الإنجليزى، وأفضل لاعب فى البريمييرليج، الموسم المنصرم، هدفا لمصر فى الدقيقة 22 من عمر اللقاء، ليرفع رصيده إلى هدفين في كأس العالم، ليعادل رصيد عبد الرحمن فوزي، لاعب مصر الذي سجل ثنائية في مباراة المجر بمونديال 1934 بإيطاليا.

وبادر منتخب مصر بالتسجيل أولا في مباراة بكأس العالم لأول مرة في تاريخه، ومنح هدف صلاح رقما آخر للفراعنة بالتسجيل لأول مرة في مباراتين مختلفتين بنسخة واحدة لكأس العالم.

وبهدفه في لقاء اليوم يكون صلاح، قد سجل في آخر 5 مباريات له مع منتخب مصر، كما سجل هدفين، بواقع هدف، خلال مباراتي روسيا والسعودية، من تسديدتين له، تحت الخشبات الثلاث، في المونديال، علما بأنه سجل 50 هدفا خلال 58 مباراة مع المنتخب المصري وفريقه ليفربول، منذ انضمامه لصفوف الريدز، في الميركاتو الصيفي الماضي.