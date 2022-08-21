محمد صلاح: أركز على التفاصيل حتى في الطعام والشراب.. وهذا الأمر أهم من الأرقام القياسية

تحدث محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، عن المواجهة المرتقبة مع مانشستر يونايتد، في كلاسيكو إنجلترا، التي تقام غدا الاثنين، مبديا تحمسه لهذا اللقاء، خاصًة وأنه دائمًا ما يبدع أمام الخصم في الفترة الأخيرة.

وقال صلاح خلال تصريحات لموقع “ليفربول” الرسمي: أركز جدًا على التفاصيل الصغيرة لأنني أعتقد أن تلك التفاصيل في النهاية ستحدث فرقا كبيرا بين اللاعبين.

وأضاف: أحاول أن أسأل عن كل شيء ولديّ كل التفاصيل، ليس فقط في اللعبة ولكن حتى في الطعام والشراب والنوم والوقت وكل شيء.

وتابع: أعتقد أنني مجنونا بشأن ذلك لأنني أعتقد أنه أحدث فرقا كبيرا.

وقال صلاح عن كلاسيكو إنجلترا بين ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد: مباراة كبيرة وأنا متحمس دائما لهذا اللقاء، قبل عامين كان الجميع يقولون لم تسجل أبدا في شباك يونايتد.

وواصل: الآن تغيرت الحياة، كان الأمر دائما في ذهني، أحاول تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات والحصول على النقاط وهذا هو الأكثر أهمية.

وأكد محمد صلاح خلال حديثه أنه دائمًا ما يهتم بالأرقام القياسية، ولكن تحقيق الفريق للفوز هو ما يأتي في أولوياته دائمًا.

واختتم: الأمر لا يتعلق بتسجيلي فقط ولكن بأنني أريد فوز الفريق بالدوري ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.