محمد صغير : جائحة كورونا تدفع شركات التأمين إلى تحسين منتجاتها

دعا محمد صغير الرئيس التنفيذى لشركة حياة للتأمين الإماراتية، إلى ضرورة مراعاة المنتجات التأمينية لطبيعة المتغيرات الديموغرافية والخصائص الاقتصادية للعملاء في أسواق المنطقة العربية وعدم التقيد بتوفير تلك المنتجات التى يتم نقلها من الأسواق العالمية دون مراعاة لطبيعة سوق التأمين العربى.

ونوه صغير إلى أن جائحة كورونا وتأثيراتها تدفع الشركات نحو تحسين جودة المنتجات التأمينية بما يلبى الاحتياجات المتطورة للعملاء، فضلا عن استبدال الطرق التقليدية فى الوصول إليهم بقنوات وطرق جديدة ومبتكرة.

وبدأ “المؤتمر العربى للاكتواريين 2023” فاعليته أمس تحت عنوان “العالم بعين اكتوارية”، برعاية وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والهيئة العامة للرقابة على التأمين بتونس والاتحاد العام العربى للتأمين والاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين.

ويناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام بحضور نحو 750 مشاركا من مديرى وخبراء القطاعات المالية والتأمينية والتقاعدية؛ ستة محاور رئيسية، ويتحدث فى المؤتمر حوالى 60 خبيرا وتشمل الاكتواريون والقطاع الحكومى، الاكتواريون وقطاع التقاعد، الاكتواريون وأسواق المال، الاكتواريون والجهات التنظيمية، الاكتواريون وقطاع التأمين، والاكتواريون والتكنولوجيا”.