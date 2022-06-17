محمد صبحي يعود للسينما بعد غياب 31 عاما

كشف الفنان الكبير محمد صبحي منذ ساعات عن عودته للسينما المصرية بفيلم جديد ” المعادلة صفر” بعد غيابه حوالي 31 عاما عن السينما منذ توقفه عن تقديم أي أعمال سينمائية عام 1989، وقال صبحي خلال مؤتمر صحفي أقامه بمدينة سنبل التابعة له اليوم “قرار عودتي للسينما بيدرس منذ سنوات ولم أعتزل السينما وإنما توقفت عام 1989 بسبب انتشار أفلام المقاولات”.

وتابع محمد صبحي: “وجدت نفسي بعد 31 عاما أمام فيلم لابد من تقديمه هايكون اسمه المعادلة صفر وكتبت السيناريو والحوار الخاص به أمينة مصطفى وإخراج أميرة الرفاعي”.

وأشار أيضا الى أن فيلمه الجديد ليس من إنتاج الشركة المتحدة، وأن به الكثير من الواقعية، ويناقش من خلاله شيئا مختلفًا، يخشى الجميع من التعرض له

يذكر أن آخر تكريم حصل عليه الفنان محمد صبحي، من قبل المتروبوليتان الأمريكي، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، تقديرًا لجهوده المستمرة في إثراء الحياة الإبداعية فى مصر، ولكونه أيقونة مهمة في الحياة الفنية والثقافية.