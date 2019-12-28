محمد صبحي: الزيادة السكانية تكون بالترغيب ومنع التموين كحل كلام فارغ

قال الفنان محمد صبحي إن القضاء على مشكلة الزيادة السكانية يجب أن يكون بالترغيب وليس بالترهيب، أما منع الدعم والتموين على الطفل الثالث؛ حيث إن تلك الزيادة تأكل المدخلات من الضرائب، واصفا هذا الرأى بالكلام الفارع.

وأضاف صبحي في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر، أنه يجب الاستفادة من التجربة التونسية، حيث إن عدد السكان لم يرتفع خلال 30 عاما من خلال إضافة مزايا على المولود الأول، وتقليلها للمولود الثاني، وسحبها بعد المولود الثالث.

وأكد أن هناك ثقافة أن زيادة عدد الأبناء يرفع من دخل الأسرة قائلا: الواحد يكون معه 8 أولاد يعملون بالصبح ويرجعون آخر اليوم بـ400 جنيه، ووصلت رسالتي في أحد أعمالي الفنية إن الزيادة السكانية هي التي تتحملها الدولة.