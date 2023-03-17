محمد شلباية في قمة رايز آب: بيبسيكو حريصة على التعاون مع الشركات الناشئة ودعمها

شهدت فعاليات النسخة العاشرة من “قمة رايز أب 2023″، أكبر حدث في مجال الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر، والذي يعقد لأول مرة بالمتحف المصري الكبير، جلسة نقاشية بعنوان “ابتكار الشركات في عصر التغير السريع”، لمناقشة سُبل التعاون بين الشركات الكبرى والناشئة، وتأثير الابتكار على نجاح أعمالهم.

جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة، بحضور محمد شلباية، المدير التنفيذي لبيبسيكو مصر، وطارق كامل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نستله.

قال محمد شلباية، المدير التنفيذي لبيبسيكو مصر وإفريقيا: “يساعدنا الابتكار في تخطي أي معوقات، وبالنسبة للشركات الناشئة أو نحن في بيبسيكو يجب أن نفكر سواء كنا العاملين أو المديرين بطريقة مبتكرة وغير تقليدية عند مواجهة المواقف الصعبة، حيث يجب غرس ثقافة الابتكار داخل المؤسسة، وهو ما قمت به عند بداية عملي بشركة بيبسيكو مصر.”

وعبر شلباية عن إعجابه بالطريقة التي يفكر بها المصريون، واصفاً إياها بأنها مبتكرة وخارج الصندوق، وأن ذلك يتماشى مع متطلبات ريادة الأعمال، خاصة إذا تبع ذلك وجود نظام محدد للعمل، وأن بيبسيكو تحرص على اتباع النظام والثقافة الصحيحة وأن تطبق الابتكار في أعمالها.

وأكد حرص بيبسيكو على التعاون مع الشركات الناشئة ودعمها، قائلاً: “نحاول مساعدة رواد الاعمال بكل الطرق، ونري أن بعض الشباب أصحاب المشروعات يواجهون صعوبة في الوصول إلى متخذي القرار في الشركات الكبري مثل بيبسكوا، وهذا ما يفعله “رايز أب” الآن، ولذلك نحن ندعم رايز أب، حيث يعد مثال قوي عن كيف يمكن أن تستفيد الشركات الكبيرة من الشركات الناشئة وتدعمهم.

وأوضح طارق كامل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نستله، أن الشركات الكبري تؤمن بأهمية الابتكار في التغلب على أي معوقات وصعوبات، وإيجاد حلول حقيقية، ولكن يختلف مستوى ابتكار الشركان الكبرى عن الشركات الناشئة، وبالتالي تعطي العديد من الشركات الكبري اهتماماً خاصاً للابتكار وتتعاون مع الشركات الناشئة للاستفادة من خدماتهم المبتكرة.

وأضاف: “نصل إلى الشركات الناشئة بشكل كبير ونتحدث كثيراً مع الشباب الذين لديهم مشروعات، وأحد مشروعاتنا مع الشركات الناشئة هو مشروع للاستدامة بالتعاون مع بيبسي، وهو عبارة عن إعادة التدوير للحد من المخلفات، ويعد أحد المشروعات التي أفخر بها مع الشركات الناشئة، ونسعى لتنفيذ العديد من المشروعات المماثلة مع الشركات الناشئة، لأننا ندرك أهمية تعاون الشركات الكبري مثل نستله أو بيبسيكو معهم. يجب أن تتعاون الشركات الكبري والحكومة والشركات الناشئة معاً وأن يأخذون الاستدامة بجدية، وهذا سيجعلنا دولة رائدة في مجال ريادة الأعمال.