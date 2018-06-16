محمد شكرى: 7% ارتفاعًا مرتقبًا فى الصناعات الغذائية

عمر سالم كشف المهندس محمد شكرى نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن زيادة أسعار المواد البترولية ستتسبب فى ارتفاع المنتجات الغذائية بما يتراوح ما بين ٤ الى ٧٪. وأوضح شكري للمال أن الحكومة اسثنت الصناعات الغذائية من زيادة اسعار المازوت، ولكن الزيادة ستنجم عن ارتفاع تكلفة مدخلات الانتاج ونولون النقل

عمر سالم

كشف المهندس محمد شكرى نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن زيادة أسعار المواد البترولية ستتسبب فى ارتفاع المنتجات الغذائية بما يتراوح ما بين ٤ الى ٧٪.

وأوضح شكري للمال أن الحكومة اسثنت الصناعات الغذائية من زيادة اسعار المازوت، ولكن الزيادة ستنجم عن ارتفاع تكلفة مدخلات الانتاج ونولون النقل.

واشار الى أن اغلب الشركات تمتلك مخزونا ستسعى لاستغلاله لحين حساب تكلفة الزيادات في الانتاج، بالاضافة للحفاظ على استقرار نسبى على السوق.

وأعلنت وزارة البترول صباح اليوم عن زيادة بنزين ٩٢ الى ٦،٧٥ جنيه، وبنزين ٩٥ إلى ٧،٧٥ وبنزين 80 الى ٥،٥ جنيه، كما رفعت السولار إلى ٥،٥ جنيه للتر والكيروسين. ٥،٥ جنيه.

