محمد شريف: لا أخشى المنافسة في اﻷهلي ولا أستعجل الانضمام للمنتخب

- وقّعت على بياض ولم أضع شروطًا.. وسعيد باستقبال الجماهير - جاهز لحصد البطولات وفضلت القلعة الحمراء على العروض المحلية والخليجية - تمنيت اللعب بجوار بركات.. وصلاح ورونالدو مثلي الأعلىعلي المصريتحدَّث محمد شريف، لاعب الفريق اﻷول لكرة القدم الجديد بالنادي الأهلي، صاحب الـ21 عامًا، والمنضم

– وقّعت على بياض ولم أضع شروطًا.. وسعيد باستقبال الجماهير

– جاهز لحصد البطولات وفضلت القلعة الحمراء على العروض المحلية والخليجية

– تمنيت اللعب بجوار بركات.. وصلاح ورونالدو مثلي الأعلى



علي المصري



تحدَّث محمد شريف، لاعب الفريق اﻷول لكرة القدم الجديد بالنادي الأهلي، صاحب الـ21 عامًا، والمنضم حديثًا من فريق وادي دجلة، عن حلم حياته الذى تحقّق بين ليلة وضحاها، وعن المفاوضات التي دارت في سرية وهدوء.

وكشف شريف كيف انتهت في أقل من 48 ساعة بتوقيعه لمدة 4 سنوات ونصف السنة، في واحدة من أهم وأسرع الصفقات التي أبرمها الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.. ومع كلماته وتفاصيل انتقاله، دار شريط هذا الحوار، وتوالت الأسئلة والإجابات.

*ما شعورك بعد الانضمام للأهلي؟

** سعيد بارتداء قميص الأهلي، أكبر نادٍ في إفريقيا.. كان حلمًا كثيرًا ما راودني منذ الصِغر، ولهذا.. أتمنى أن أحقق كل البطولات مع الفريق خلال الفترة المقبلة.



*هل تلقيتَ عروضًا أخرى.. ولماذا فضلت الانتقال للأهلي؟

** بالفعل تلقيت العديد من العروض المحلية، بالإضافة إلى بعض العروض الخليجية والتركية.. ولكن رغبتي الأولى دائمًا كانت الانضمام للأهلي، خاصة أن أسرتي بالكامل أهلاوية وفضلت انتقالي للكتيبة الحمراء على الاحتراف أو الانتقال إلى نادٍ آخر.

*كيف دارت المفاوضات بينك وبين الأهلي؟

** تحدث معي عبدالعزيز عبدالشافي، المدير الرياضي للأهلي، من أجل الانضمام.. وتمت الصفقة سريعًا، وخلال 24 ساعة فقط، خاصة أن المفاوضات دارت في هدوء حتى وقعت على بياض.

*هل كان لديك أي شروط عند التوقيع للأهلي؟

** نهائيا.. فأنا لم أطلب أي شروط من الأهلي، ورغم أن العروض المحلية التي تلقيتها كانت بمقابل مادي أكبر، إلا أنني فضلت الأهلي، لهذا.. وقعت على بياض، لأن التواجد في القلعة الحمراء هي رغبتي الأولى والأخيرة، ولعلمي أن الأهلي يقدر دائمًا من يريد ارتداء القميص الأحمر.





*هل كنت تتوقع إتمام صفقة انتقالك بهذه السرعة؟

** لم أتوقع انتهائها بهذه السرعة، وخلال فترة الانتقالات الشتوية.. حيث كانت تسير الأمور إلى استمراري في وادي دجلة حتى نهاية الموسم، على أن يتم النظر في عروض الاحتراف التي تلقيتها، واختيار أفضلها، لكن وبمجرد علمي بوجود عرض من الأهلي وافقت عليه فورًا، وأصررت على إتمام الصفقة سريعًا، وأشكر الله على نجاح المفاوضات وانتهائها بهذه السرعة ليتحقق حلم حياتي.

*كيف كانت بدايتك مع كرة القدم؟

** بدايتي كانت في قطاع الناشئين لنادي وادي دجلة، وتواصل التصعيد حتى وصلت إلى المشاركة مع الفريق الأول.

*ما المراكز التي تجيد اللعب فيها؟

** أجيد اللعب في كل المراكز تحت رأس الحربة، ولكني أفضل اللعب كجناح أيمن أو أيسر.

*من صاحب أول تهنئة حصلت عليها بعد الانضمام للأهلي؟

** طبعًا أسرتي.. فهم أول من علموا بالخبر، ووالدي ووالدتي من مشجعي الأهلي، وسعدوا كثيرًا بالانضمام للقلعة الحمراء.



*اللعب للأهلي مسئولية كبيرة.. فهل أنت جاهز؟

** أثق في قدراتي الفنية على التألق مع الأهلي، وأعلم جيدًا ضرورة الدخول في منافسة قوية مع زملائي، من أجل الحصول على فرصة للمشاركة.

*مركزك يضم العديد من النجوم.. فكيف ترى فرصك في الحصول على مكان في تشكيل الأهلي؟

** كل اللاعبين في مركزي مميزون، وهم الأفضل في الدوري المصري، وستكون المنافسة بيننا لصالح الفريق بشكل عام.. والأفضل فنيًا هو من سيشارك وفقًا لرؤية الجهاز الفني، بقيادة حسام البدري.

*حدثنا عن علاقتك مع لاعبي الأهلي منذ كنت لاعبًا في دجلة؟

** أملك أكثر من صداقة بين لاعبي الأهلي، ولكن كريم نيدفيد هو الأقرب لي، خاصة أنه لعب لمدة عام في وادي دجلة على سبيل الإعارة، ونحن دائمًا على تواصل، وتحدثت معه فور علمي برغبة الأهلي في ضمي خلال شهر يناير.

*من النجم الذي كنت تعشقه في الأهلي؟

** محمد أبو تريكة هو نجمي المفضل في الأهلي، لأن بداية تألقه في الملاعب تزامن مع بداية متابعتي لكرة القدم في 2005.. وكنت أتمنى اللعب معه ومع محمد بركات.





*متى بدأت قصة تشجيعك للأهلي؟

** منذ بداية متابعتي لكرة القدم وأنا أعشق الأهلي، خاصة أن عائلتي كلها “أهلاوية”.. وكنت حريصًا على شراء قمصان الفريق باستمرار، منذ أن كان عمري 12 عامًا، وأحتفظ بهم حتى الآن.

*ما طموحاتك مع الأهلي؟

** أتمنى تحقيق المزيد من البطولات للأهلي خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الانضمام إلى المنتخب الوطني قبل كأس العالم بروسيا 2018.. فهذا حلم مشروع لكل لاعب مصري في الفترة الحالية.

*كيف ترى فرصة انضمامك للمنتخب بعد الانضمام إلى الأهلي؟

** وادي دجلة بالطبع نادٍ جيد.. ولكن دائمًا ما تكون العين على الأهلي أكثر بكثير من أي نادٍ آخر.. وأتمنى أن أشارك وأقدم مستوى جيدًا مع الأهلي أولًا، ثم أفكر في الخطوة التالية بالانتقال للمنتخب.



*كيف ترى ترحيب جمهور الأهلي بانضمامك على صفحات التواصل الاجتماعي؟

** سعيد بترحيب جمهور الأهلي، وأتمنى أن أكون على قدر طموحاتهم، وأتمنى إسعادهم عن طريق تحقيق المزيد من البطولات.

*هل تحلم بالاحتراف في أوروبا؟

** الاحتراف حلم مشروع لكل لاعب كرة قدم، ولكن هدفي الأول حاليًا هو إثبات نفسي مع الأهلي، ومن ثم إذا حصلت على عروض مناسبة للاحتراف سأرغب في الانتقال إلى أحد الدوريات الأوروبية، ولكن يجب أن تسير الأمور بموافقة الأهلي.



*من مثلك الأعلى محليا؟

** محمد صلاح.. لأنه نموذج للاعب المحترف الناجح، والذي يسعى كل لاعب مصري إلى تكرار تجربته في أوروبا.

*من مثلك الأعلي عالميًا والنادي الأوروبي الذي تشجعه؟

** كريستيانو رونالدو هو نجمي المفضل، لأنه دائم على تطوير قدراته باستمرار، وأشجع في أوروبا نادي ريال مدريد.

*ما رسالتك لجمهور الأهلي؟

** أتمنى أن أكون على قدر التوقعات، وأن أقدم الإضافة وأساهم في تحقيق المزيد من البطولات لإسعاد الجمهور الذي لا يرضى إلا بالمركز الأول.