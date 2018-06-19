محمد شرف يوقع عقد فيلم «حالة»

أحمد حمدي عرضت العديد من الأفلام على الفنان القدير محمد شرف في الفترة الماضية لكي يظهر من خلالها هذا العام على شاشة السينما المصرية، ولكن وقع اختياره على سيناريو فيلم جديد بعنوان "حالة". فيلم "حالة" تدور أحداثه في إطار رومانسي يعبر عن أحلام وطموحات الشباب في النجاح من أجل من يحب ، وهو بطولة مجموعة

أحمد حمدي

عرضت العديد من الأفلام على الفنان القدير محمد شرف في الفترة الماضية لكي يظهر من خلالها هذا العام على شاشة السينما المصرية، ولكن وقع اختياره على سيناريو فيلم جديد بعنوان “حالة”.

فيلم “حالة” تدور أحداثه في إطار رومانسي يعبر عن أحلام وطموحات الشباب في النجاح من أجل من يحب ، وهو بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب منهم المطربة رنا عتيق، ومخرج منفذ أمير حلمي، مدير تصوير تامر جوزيف، سيناريو وحوار هاني الجزيري، المنتج الفني هاني حليم، قصة وإخراج أحمد علام.

فخلال جلسة عمل في الاسكندرية مسقط رأس الفنان محمد شرف ، اجتمع هو والمخرج أحمد علام والمنتج الفني هاني حليم ورجل الأعمال عماد المنشاوي وتم توقيع عقود الفيلم بين شركة رترو ميديا ومحمد شرف

وقد اعرب الفنان محمد شرف عن سعادته بالتعامل مع المخرج الشاب احمد علام واختياره له لتجسيد شخصية “عم فايز” والذي يعمل مصور فوتوغرافيا

واضاف شرف : شعرت من كلام “علام” عن الشخصية انها ستكون مفاجأة لكل جمهوري وسأطل عليهم بشكل جديد تماما سيمثل نقلة نوعية لي حتى لو جاءت متأخرة ولكنها أتت.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد شرف في السينما كانت شخصية زعتر في فيلم أخلاق العبيد مع النجم خالد الصاوي.